Die Anzahl der Neu-Infektionen sowohl in Dülmen als auch kreisweit bleibt erfreulicherweise relativ übersichtlich: Im ganzen Kreisgebiet wurden zuletzt 16 weitere Fälle gemeldet, einer davon in Dülmen (Stand 20. Januar, 0 Uhr).

Aktive Infektionen gibt es damit vor Ort 41, einen mehr als am Vortag, da sich bei der Anzahl der Genesenen (weiterhin 505) nichts verändert hat. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 555 Dülmener mit dem Coronavirus angesteckt. Zehn Personen sind in der Stadt nach einer Covid-19-Infektion verstorben.

So sieht es kreisweit aus

Kreisweit gibt es derzeit 192 aktive Fälle, das sind elf mehr als am Vortag. Die Anzahl derjenigen, die eine Infektion überstanden haben, erhöhte sich um fünf auf nun 3180 Personen.

Die meisten aktiven Fälle gibt es momentan in Coesfeld (43), dicht gefolgt von Dülmen. Die gerade im Vergleich zu Ende Dezember und Anfang Januar relativ niedrigen Neu-Infektionen sorgen kreisweit dafür, dass der Inzidenzwert weiter sinkt. Betrug er am Dienstag noch 59,4, so liegt er nun mit 52,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen nur noch knapp über der 50er-Marke.