Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims Heilig-Geist haben es geschafft: Die zweite Impfung mit dem Biontech-Impfstoff ist erfolgt. Laut Heimleiter Rainer Schmidt-Dierkes lief hier alles reibungslos ab, auch Impfbeschwerden blieben aus. Gleichzeitig starteten am Dienstag im Krankenhaus in Dülmen die Impfungen für die Mitarbeiter.

Jürgen Steinberg vom gleichnamigen mobilen Pflegedienst hatte per Zeitung und Fernsehen dazu aufgerufen, sich als ehrenamtlicher Helfer zu melden, um die hochbetagten Impflinge in den Wiesmann-Gecko zu begleiten. Schließlich meldeten sich so viele, dass nun die Corona-Hilfe Dülmen die Organisation übernimmt.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist im Kreis und in Dülmen deutlich zurückgegangen. Allerdings gibt es kreisweit drei weitere Todesopfer zu beklagen. Der Inzidenzwert hat sich im Vergleich zum Vortrag kaum verändert und liegt nun bei 59,4.

Wie hat sich Dülmen in zwölf Monaten verändert? Seit 2015 dokumentiert die Dülmener Zeitung die Entwicklung der Stadt an zentralen Punkten immer im Januar per Foto. So ist das einsA beispielsweise (fast) fertig, während drumherum die Straßenarbeiten jetzt so richtig starten. Auch am Bahnhof hat sich viel getan. Alle Bilder finden Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Den für Ende Februar geplante Kulturabend mit La Signora muss der Heimatverein Rorup erneut absagen. Jetzt ist für 2022 ein neuer Versuch geplant.

Eine positive Bilanz ziehen einige Dülmener Fußballvereine zur „Halbzeit“ von soccerwatch.tv, der Kameratechnik, mit der auch Amateur-Spiele live ins Internet übertragen werden. Die besten Zahlen haben dabei die Sportfreunde Merfeld.

Wetter:

Vormittags ist es meist bedeckt mit etwas Regen, später trocken mit etwas Sonne, 10 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

Verkehr:

Heute blitzt die Polizei in Dülmen und Hausdülmen auf der L 551.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz