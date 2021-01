Rückgang statt Anstieg

Claus Joachimczak hätte wegen Corona mit einer schlimmeren Entwicklung gerechnet. „Durch den Lockdown hätte ich erwartet, dass es zu mehr Aggressivität und dadurch auch zu mehr Streitfällen kommen würde“, so der Schiedsmann für den Dülmener Innenstadtbezirk. Aber das Gegenteil war der Fall: „Gegenüber dem vergangenen Jahr ist die Anzahl der Fälle um 50 Prozent zurückgegangen“, stellte Joachimczak fest. „Vielleicht hatten die Menschen einfach wichtigere Probleme wie Kurzarbeit und andere persönliche Belange, sodass der Ärger mit dem Nachbarn zur Nebensache wurde.“

Schlichtung unter freiem Himmel

Und eine Schlichtung unter Corona-Bedingungen wäre aktuell auch gar nicht so einfach, wenn sich die beiden Streitparteien Auge in Auge gegenüberstehen müssten. Und so hatte der Schiedsmann im Sommer einen Außentermin arrangiert, bei dem die Beteiligten unter freiem Himmel ihre Meinungen austauschen und sich arrangieren konnten. Für einen weiteren Fall hatte Joachimczak schon bei der Stadt Dülmen angefragt, ob sich die mehreren beteiligten Parteien im großen Sitzungssaal des Rathauses treffen könnten. Zu diesem Termin kam es dann aber wegen einer vorherigen Einigung der Parteien gar nicht mehr.