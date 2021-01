Kontakte auf ein Minimum beschränken - das ist zurzeit lebensnotwendig. Doch einkaufen muss man trotz allem weiterhin. Wer keinen Lieferdienst beauftragen will oder kann, beschränkt sich daher auf so wenig Supermarkt-Besuche wie möglich.

„Wer es schlau anstellt, muss nur ein Mal in der Woche einkaufen gehen“, verrät Tanja Depel. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Christian eine Kochschule in Buldern und gibt zu dem Thema auch Kurse an der VHS.

Wer bestimmte Lebensmittel in den Einkaufskorb packe, müsse das Haus nicht so oft verlassen und könne trotzdem sicher sein, sich abwechslungsreich und lecker zu ernähren, verspricht Depel. Zudem könne ein Wochenplan helfen, den Überblick zu behalten.

Gemüse richtig im Kühlschrank lagern

„Kohlsorten wie Wirsing oder Chinakohl kann man jetzt gut kaufen. Kohl hat nämlich viel Vitamin C, das kann man jetzt gut gebrauchen.“ Brokkoli, Möhren und anderes heimisches Gemüse halte sich sehr lange, wenn es im Gemüsefach bei neun Grad richtig gelagert werde.

Auch Klassiker wie Kartoffeln, Nudeln und Vollkornprodukte zählen zu lang haltbaren Lebensmitteln. „Das muss aber keineswegs langweilig sein, wenn man kreativ ist.“

Als Snack für zwischendurch eignen sich zurzeit besonders Äpfel, Birnen, Mandarinen, Orangen, Ananas und Ingwer. „Das hat gerade alles Saison. Und wer was für die Nerven braucht: Nüsse helfen da sehr gut.“

Rezeptideen für den Lockdown

Damit es nicht eintönig in der heimischen Küche wird, hat Tanja Depel für die DZ zwei leckere Rezepte mit saisonalen und regionalen sowie gut haltbaren Zutaten herausgesucht: Pasta mit Linsen-Gemüse-Sauce und Chinakohlgemüse mit Rindfleischspießen. Die Rezepte finden Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.