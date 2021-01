In den Christophorus-Kliniken starten in der kommenden Woche die Impfungen für das Personal. „Wir haben an allen drei Klinikstandorten Impfzentren eingerichtet, in denen die Mitarbeitenden geimpft werden können“, erläutert Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies.

„Durch eine Abfrage im Vorfeld wissen wir, dass sich fast 80 Prozent der Mitarbeitenden impfen lassen möchten.“ Anhand von Listen habe man die Bereitschaft des Personals im Vorfeld abgefragt.

Notaufnahme und Intensivstation haben Priorität

Allerdings werden zuerst nicht alle geimpft: „Wir haben die Impfwilligen je nach Tätigkeitsfeld den vom Land vorgeschriebenen Priorisierungsstufen zugeordnet“, so Lönnies. „Je nach Impfstoffmenge können wir nächste Woche möglichst viele Mitarbeitenden der ersten Gruppe impfen.“ Zu der gehören nämlich Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die aufgrund ihres Berufes eine besonders hohe Gefahr haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Dazu zählt beispielsweise das Personal von Intensivstationen und Notaufnahmen.

Die Kliniken erhalten vom zuständigen Impfzentrum Anfang nächster Woche den Corona-Impfstoff. „Die Impfungen starten direkt ab Dienstag und erfolgen je nach Menge an einem oder mehreren Tagen“, sagt Lönnies mit Blick auf den Ablauf.