Acht neue Corona-Fälle in Dülmen, drei weitere Todesfälle im Kreis Coesfeld: Das berichtete das Kreisgesundheitsamt am Freitag (Stand 15. Januar, 0 Uhr). Die Anzahl der aktiven Fälle in Dülmen ist jedoch leicht gesunken (aktuell 51, fünf weniger als am Vortag), weil 13 weitere Personen als genesen gelten.

Kreisweit gibt es momentan 239 aktive Corona-Fälle (minus 13), während sich die Anzahl der Gesamt-Infektionen um 29 auf nun 3368 erhöhte. 3078 Personen habe eine Ansteckung überstanden, während sich die Zahl der Todesfälle kreisweit auf 51 erhöhte. Jeweils eine weitere Person in Lüdinghausen, Senden und Billerbeck ist nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld verändert sich weiterhin kaum: Er stieg am Freitag unwesentlich von 71,6 am Vortag auf nun 72,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.