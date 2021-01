Es ist in Dülmen seit Jahrzehnten eine Tradition: Immer am ersten Samstag im Februar führt die Kolpingsfamilie Dülmen ihre Straßen-Altkleidersammlung durch. Diesmal wäre es am 6. Februar soweit gewesen. Aber: „Wir haben uns nach vielen Diskussionen durchgerungen, die Straßensammlung ausfallen zu lassen“, erläutert Ralf Alfschnieder vom Vorstandsteam.

Auch wenn die Aktion draußen stattfinde, habe man sich angesichts der Corona-Pandemie für eine Absage entschieden. Über 70 Helfer, zehn Sammelfahrzeuge, mehr als 30 Leute, die die Altkleidertüten verteilen - da wollen wir kein unnötiges gesundheitliches Risiko eingehen“, begründet Alfschnieder. „Vielleicht können wir im Mai noch eine ergänzende Straßensammlung anbieten.“

So können Altkleider trotzdem abgegeben werden

Alternativ können die Altkleider jetzt erst einmal am 6. Februar von 9 bis 12 Uhr am Kolpinghaus nahezu kontaktlos abgegeben werden. „Zusätzlich bieten wir einen Sammelpunkt auf dem Parkplatz am Sportzentrum Süd an“, so das Kolping-Mitglied. Dort steht in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Altkleideranhänger, der gerne gefüllt werden könnten. Übrigens: Die Sammeltüten werden aktuell nicht verteilt.

Absage auch in Rorup

Wegen der Corona-Krise sagt auch die Kolpingsfamilie Rorup ihre für den 6. Februar geplante Straßen-Sammlung ab. Auch die Annahme der Altkleider auf dem Kirchplatz entfalle im Februar, heißt es in einer Mitteilung. Weiterhin zur Verfügung stehe jedoch der Altkleider-Container an der Kirche, der laufend geleert werde. Tüten liegen in der Kirche sowie bei der Tankstelle Wilstacke und Growe aus.