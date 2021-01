Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Spritzen, Medikamente, Schmierstoffe: Fünf volle Müllsäcke fand die Kolpingsfamilie Hiddingsel, als sie ihren Altkleider-Container am Sportplatz in Rödder leerte. Leider nicht das erste Mal, dass der Container zur Entsorgung genutzt wurde.

Am Mittwochabend wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ nach den Tätern in einem besonders schweren Enkeltrick-Fall in Dülmen gefahndet. Und die Polizei ist sehr zufrieden: Es gab im Anschluss zahlreiche Erfolg versprechende Zeugenhinweise.

Haben Brandstifter in der Kirche St. Viktor Feuer gelegt? Nach einem Brand am Mittwoch in einem Vorraum hat die Polizei jetzt Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen sowie die Frau, die den Brand bemerkt hatte.

Normalerweise ist jetzt die Zeit, in der die weiterführenden Schulen sich den Viertklässlern und ihren Eltern präsentieren. In Corona-Zeiten ist das unmöglich - aber die Schulen sind kreativ geworden. Am AvD wurde ein Film gedreht, die Hermann-Leeser-Schule hält einen digitalen Tag der offenen Tür ab. Mehr zu den Aktionen gibt es heute auf der Seite „Junges Dülmen“ in der DZ.

Kreisweit gibt es den mittlerweile 48. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine Person in Havixbeck ist verstorben. Für Dülmen sind zuletzt sieben neue Infektionen bekannt geworden. Der Inzidenzwert veränderte sich zuletzt kaum.

Die Fußball-Frauen von GW Hausdülmen stehen seit Anfang September an der Spitze der Kreisliga A. „So lange wie noch nie“, schwärmt und lacht Trainer Heiko Güntzel. Der 52-Jährige hofft sehr, dass die Saison noch fortgeführt wird.

Wetter:

Heute dicht bewölkt und gelegentlich etwas Sonne. Zwischenzeitlich leichte Schneeschauer. Höchstwerte bei 0 bis 2 Grad, dazu schwacher Nordwind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld kontrolliert heute die Geschwindigkeit auf der Münsterstraße und der Haupstraße in Rorup.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz