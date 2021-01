Nach einem Brand in der Kirche St. Viktor hat die Polizei jetzt ihre Ermittlungen aufgenommen - denn Brandstiftung schließt sie ausdrücklich nicht aus. Gesucht werden nun Zeugen.

Was passiert ist? Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr bemerkte eine Frau den Brand im Vorraum der Kirche. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. An zwei Holztüren sowie an der Wand in dem Vorraum entstand durch das Feuer ein Sachschaden.

Wie der Brand gelegt wurde, ermittelt nun die Polizei, die unter Tel. 02594/ 7930 Hinweise entgegennimmt. Zudem bittet sie die Frau, die den Brand entdeckt hatte, sich unter der genannten Nummer zu melden.