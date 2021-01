Am Montag plakatierten Dr. Hugo Schulze Hobbeling von der Viktor-Kaufleutevereinigung und Tim Weyer von Dülmen Marketing zahlreiche Geschäfte in der Dülmener Innenstadt. Dicht auf den Fersen folgte ihnen ein Kamerateam des WDR. Und sie machten auch Station vor dem Lederwarengeschäft von Kirstin Pumpe. Sie ist täglich im Geschäft, und hält sich derzeit mit ihrem Onlineshop über Wasser.

Gesundheit geht vor

„Am liebsten würden die Betriebe sofort wieder öffnen und unter Einhaltung noch sichererer Hygienemaßnahmen als im Lebensmittelhandel für den Erhalt ihrer Betriebe sorgen“, versichert Schulze Hobbeling. Dies ist aufgrund des Lockdowns nicht möglich. Laut Umfragen seien rund 75 Prozent der geschlossenen Betriebe durch die Pandemie-Maßnahmen in ihrer Existenz bedroht. Bei der Aktion soll niemand gesundheitlich gefährdet werden. Deshalb wird auch nicht zu Demos aufgerufen. Die Aktion startete am 11. Januar 2021. Der Tag, an dem der harte Lockdown urprünglich enden sollte.