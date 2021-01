Eigentlich ein negativer Befund, der aber dennoch viel Positives hat: „Wir haben damit eine Infektionskette frühestmöglichst unterbrechen können“, berichtet Graute am Freitag im DZ-Gespräch. Ein Landwirt war am Wochenende verzweifelt auf der Suche nach einem Arzt, der seine 15 Erntehelfer, die aus dem Heimaturlaub in zurückgekehrt waren, auf Corona testen könnte.

Hausbesuch auf dem Bauernhof

„Die haben dann wohl aus den Medien entnommen, dass wir auch solche Schnelltests durchführen können, und ich hab nach Dienstschluss dann sofort mein Köfferchen gepackt und bin zu dem Hof rausgefahren“, schildert Graute den Ablauf.

Eine gute Idee, denn gleich bei den ersten fünf getesteten Feldarbeitern gab es einen Treffer.

Erntehelferin positiv getestet

„Bei einer polnischen Frau, die sofort von der Gruppe getrennt in einem Einzelzimmer untergebracht werden konnte, hatte der test angeschlagen.“ Auch der anschließende PCR-Test verlief positiv, die Frau ist also eindeutig infiziert und befindet sich aktuell in Quarantäne. Es geht ihr gesundheitlich aber gut, versichert Graute.

Die übrigen zehn Erntehelfer, die auf dem Hof ganzjährig eingesetzt werden, waren alle negativ getestet worden und konnten ihre Arbeit aufnehmen.

Ohne die früh erkannte Infektion wäre Dülmen jetzt vermutlich um einen Hotspot reicher.