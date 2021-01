Das müssen Sie wissen:

Aus Sicht vieler Eltern am CBG hat es im ersten Lockdown beim E-Learning an einigen Stellen noch geklemmt. So gab es zu selten Videokonferenzen, manche Lehrer stellten einfach nur Aufgabenpakete auf die Lernplattform, kritisieren sie. Die Schulleitung hat reagiert und beim E-Learning nachgebessert.

Die nächste Runde für „Bücherei to go“ steht an. Die Stadtbücherei bietet wieder einen kostenlosen Abhol- und Rückgabeservice im Lockdown. Am Westring kann man dann Bücher abholen und zurückgeben - und das völlig kontaktlos.

Stephan Dweir ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Mit der DZ sprach der CDU-Ratsherr über seine neue Aufgabe, die Notwendigkeit flexibler Lösungen in der Kita-Planung und den Wunsch, sachorientiert im Ausschuss zu arbeiten.

Friederike Schulze-Borgmühl wird von allen eigentlich nur „Fritzi“ gerufen. Schon seit frühester Jugend hat die heute 14-Jährige mit Jungs gekickt. Jetzt möchte die Hiddingselerin den Sprung in die U16-Nationalmannschaft schaffen.

Wetter:

Heute nach Nebelauflösung stellenweise aufgelockert und etwas Sonne. Weitgehend trocken bei 1 bis 3 Grad, dazu schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz