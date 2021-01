Damit stieg die Zahl der Infizierten von 504 auf 509. Aktiv ist die Krankheit noch bei 49 Dülmenern (unverändert), denn insgesamt sind 450 Dülmener seit Ausbruch der Pandemie wieder gesundet. Am Vortag wurden 445 Gesundete gemeldet. 52 Infizierte aus dem Kreis Coesfeld befinden sich in den Krankenhäusern. Drei von den Patienten werden intensivmedizinisch behandelt. Den Sieben-Tage-Inzidenzwert mit Stand 7. Januar 0 Uhr gibt das Robert-Koch-Institut mit 68,5 an (am Vortag 82,5).