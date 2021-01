Das müssen Sie wissen:

Genau 55 Zentimeter groß, stolze 4040 Gramm schwer und zur Welt gekommen am 2. Januar um 14.08 Uhr: Anora-Anastasia-Estella ist Dülmens Neujahrsbaby. Geboren wurde sie auf der Entbindungsstation der Christophorus-Kliniken. Wie dort die Lage im aktuellen Lockdown ist, das verrät Chefarzt Klaus-Dieter Jaspers im Interview in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Die Heiligen Drei Könige ohne Sternsinger und Haustürsegen? Nicht mit Familie Püth. Die war kreativ und hat den Segen kurzerhand „to go“ vor der eigenen Haustür verteilt. Natürlich völlig kontaktlos und somit Corona-konform - und zwar an einer Wäscheleine.

Einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion meldet der Kreis für Dülmen. Daneben sind sechs Neu-Infektionen in der Stadt bekannt geworden.

Ein Kreisverkehr an der Kreuzung L 551/L 835 in Buldern, darauf drängen Bulderns Ortsvorsteher Christoph Wübbelt und der CDU-Ortsverband. Welche Projekte für Buldern sie sich in den kommenden Monaten noch vorgenommen haben, lesen Sie in der DZ von Dienstag.

Im Sommer übernimmt Alexander Möllers bei seinem Heimatverein Adler Buldern das Traineramt. Der 33-Jährige tritt die Nachfolge von Andre Hörsting an. Möllers will den Fußball-A-Ligisten zu alter Stärke führen.

Wetter:

Heute dicht bewölkt und zeitweise leichter Schneefall oder Schneeregen. Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. Der Wind weht dabei mäßig aus Nordost.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute in Hiddingsel auf der Brinkstraße sowie auf der L 600.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz