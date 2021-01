Einen „Segen to go“ hat sich Familie Püth ausgedacht. Hanna und Jonas sind leidenschaftliche Sternsinger - doch die Aktion fällt dieses Mal coronabedingt aus. Damit der Segen trotzdem bei den Menschen ankommt, hat Familie Püth eine Leine zwischen zwei Bäumen an der Straße gespannt. An dieser hängen Tüten, in denen sich der Segen befindet. Abgesprochen war die Aktion mit dem Pastoralreferenten Christian Rensing von der Kirchengemeinde St. Viktor.

Spenden für Kinder in der Ukraine

Hanna erklärt, wofür die Spende in diesem Jahr gedacht ist. „Das Geld geht an Kinder in der Ukraine. Dort gibt es viele Mädchen und Jungen, die ohne ihre Eltern leben müssen.“ Denn diese Eltern arbeiten fernab von Zuhause in anderen Ländern, weit weg von der Familie. „Die Kinder wohnen dann in Familienzentren“, erklärt Sandra Püth.