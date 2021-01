In Dülmen ist eine weitere Person nach einer Covid-19-Infektion verstorben. Diesen insgesamt neunten Todesfall in der Stadt seit Pandemiebeginn meldete der Kreis am Montag. Zuletzt waren die Zahlen an Silvester aktualisiert worden.

Seither sind sechs weitere Corona-Infektionen in Dülmen bekannt geworden (Stand 3. Januar, 24 Uhr). Gleichzeitig gelten 13 Personen wieder als genesen, weshalb die Zahl der aktiven Fälle nun bei 62 liegt. Vor dem Jahreswechsel waren es noch 70 gewesen. Insgesamt haben sich bisher 492 Dülmener mit dem Virus infiziert.

Kreisweit gibt es nun 44 Todesfälle

Kreisweit sind in den vergangenen Tagen 76 neue Ansteckungen dazu gekommen. Neben Dülmen gab es zudem je einen weiteren Todesfall in Coesfeld und Rosendahl, womit im Kreis Coesfeld nun insgesamt 44 Menschen an einer Covid-19-Infektion verstorben sind.

359 aktive Fälle zählt momentan der Kreis, die meisten davon in Coesfeld (82), während die Anzahl der Genesenen sich auf 2711 erhöhte (plus 72). Der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut für den Kreis Coesfeld ausweist, lag am Montag bei 88,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.