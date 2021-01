Dülmen. In der Neujahrsnacht haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten am Spiekerhof aufzusprengen. Dieser steht auf Höhe einer Tanzschule. Die Täter steckten zwischen 0.10 Uhr und 0.15 Uhr Böller in das Entnahmefach und zündeten diese.

Von DZ