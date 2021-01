Kraftakte für den Einzelhandel

Beobachtet hat Schulze Hobbeling auch die von der Politik angedachte Paketabgabe für den Online-Handel. „Das würde die stationären Händler, die ihre Ware auch über einen Lieferservice nach Hause bringen, zwar nicht betreffen, aber ich hätte eine viel bessere Idee. Ich finde es sinnvoller, keine kostenlosen Retouren mehr zuzulassen.“ Oft würden die Online-Händler durch die kostenlose Rücknahme draufzahlen und gerechnet werde mit einem Betrag von 20 Euro pro Rücknahme. Wenn die Kunden für die Rücksendung bezahlen müssten, dann würden auch viele wieder den stationären Handel besuchen, „und dadurch könnten auch die täglich etwa 240 Kilometer langen Lkw-Schlangen mit den Versandwaren verschwinden.“

City-Manager

Eine gute Entscheidung der Stadt Dülmen sei es aus Sicht der Dülmener Einzelhändler gewesen, einen City-Manager einzustellen. „Er ist zwar erst seit einigen Wochen im Amt, aber er hat hinter den Kulissen schon einiges bewegen können. Durch die zusätzliche Manpower werden sicher bald auch Ergebnisse zu melden sein.“ Durch die laufenden Förderung könnte bald wieder Leben in leerstehende Ladenlokale einziehen, „und das würde die gesamte Atmosphäre in der Innenstadt zum Positiven verändern, wenn die Kunden nicht in dunkle Schaufenster sehen müssen.“

Dülmen Gutscheine

Eine tolle Entwicklung habe nicht nur nach Meinung des Viktor-Geschäftsführers der Dülmen Gutschein genommen. „Der Gutschein explodiert förmlich“, beschreibt Schulze Hobbeling die Nachfrage. So zeigten sich zahlreiche Mitglieder der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen (IDU) mit den Dülmener Händlern solidarisch und schenkten in der Weihnachtszeit ihren Mitarbeitern einen Gutschein.