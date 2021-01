Nicht ganz so heiß wie im Hitze-Rekordjahr 2018 - aber immer noch deutlich wärmer als der Durchschnitt: So präsentierte sich das Wetter im Jahr 2020. Die Durchschnittstemperatur lag bei 12,67 Grad, ergaben die Daten der DZ-Wetterstation.

Seit 2010 hat es erst vier Jahre gegeben, die auf einen solchen Temperaturdurchschnitt oberhalb der Zwölf-Grad-Marke kamen: Und zwar 2014 sowie die letzten drei Jahre 2018, 2019 und 2020. Der Zehn-Jahres-Durchschnitt der DZ-Wetterstation für Dülmen liegt hingegen „nur“ bei 11,72 Grad.

Kaum Frost, dafür viele heiße Tage

Somit ist es auch keine Überraschung, dass es in den vergangenen zwölf Monaten keinen einzigen Eistag gab, an dem die Temperatur permanent im Minus-Bereich blieb. Dazu kommen lediglich zwölf Tage mit Frost. Sowohl für Eis- als auch Frosttage stellte 2020 damit einen Negativ-Rekord auf.

Dem gegenüber stehen 46 Sommertage, an denen das Thermometer über 25 Grad kletterte, sowie 18 heiße Tage mit mehr als 30 Grad. Dazu kommen neun Tropennächte, in denen es niemals kälter wurde als 20 Grad.

August der wärmste, Januar der kälteste Monat

Am wärmsten war dabei der August, der auf eine Durchschnittstemperatur von 21,89 Grad kommt. Mit 35,6 Grad am 8. August wurde in diesem Monat gleichzeitig auch die Jahreshöchsttemperatur erreicht, zudem fallen 13 der insgesamt 18 heißen Tage in diesem Zeitraum.

Kältester Monat war der Januar mit im Durchschnitt 5,87 Grad. An gleich 21 Tagen erreichte das Thermometer damals nicht die Zehn-Grad-Marke. Das Kältemaximum wurde hingegen am 30. November mit minus 3,8 Grad gemessen.

Im Frühjahr fehlte der Regen

Der August war allerdings nicht nur der wärmste, sondern nach dem Februar auch der feuchteste Monat des Jahres 2020. 102,6 Millimeter Regen pro Quadratmeter fielen im August, im Februar waren es 131,0 Millimeter/Quadratmeter.

Insgesamt kam das Jahr 2020 auf genau 762,8 Millimeter Regen pro Quadratmeter. Damit liegt es etwas über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 736,3 Millimetern.

Allerdings war es vor allem im Frühjahr viel zu trocken: Im April fielen nur 16,5 Millimeter Regen pro Quadratmeter, im Mai waren es dann mit 18,8 Millimetern unwesentlich mehr. In diesen beiden Monaten gab es tatsächlich zusammengerechnet nur 14 Tage, an denen überhaupt etwas Nass von oben kam. Insgesamt regnete es an 207 Tagen im Jahr.