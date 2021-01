Wenig zu tun hatten zum Jahreswechsel die Polizei und das Ordnungsamt. Kreisweit sei es allgemein sehr ruhig geblieben, teilte die Polizei-Leitstelle an Neujahr auf DZ-Anfrage hin mit. Einige Einsätze gab es dennoch, unter anderem war in Lüdinghausen ein Böller in einen Briefkasten gesteckt worden.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnungen habe man jedoch nicht ausrücken müssen, so ein Sprecher weiter. „Ein paar Leute haben allerdings angerufen, weil geböllert wurde.“ Diese hätten anscheinend nicht gewusst, dass zwar der Verkauf von Feuerwerk diesmal verboten war, nicht jedoch das Abbrennen an sich.

Auch das städtische Ordnungsamt zieht eine positive Bilanz der vergangenen Silvesternacht. Einsätze habe es keine gegeben, das neue Jahr hätten die Dülmener sehr ruhig begonnen.