In Dülmen ist jetzt eine betagte Person nach einer Corona-Infektion verstorben. Damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesfälle auf insgesamt acht, kreisweit auf 41. Diese Zahlen teilte das Kreisgesundheitsamt an Silvester mit, sie beziehen sich auf Mittwoch, 0 bis 24 Uhr.

Insgesamt wurden in dem Zeitraum 13 neue Corona-Infektionen in Dülmen registriert. Eine Person ist wieder genesen, damit erhöhte sich die Anzahl der aktiven Fälle auf nunmehr 70. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 486 Dülmener mit dem Virus angesteckt.

Kreisweit gab es am Mittwoch 56 weitere Fälle. Aktuell befinden sich 53 Personen in stationärer Behandlung, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch betreut. Den Inzidenzwert für den Kreis gab das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mit 96,6 an.