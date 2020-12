Was ich zum Jahreswechsel in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Es lief alles nach Plan: Die Coronaschutz-Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitern im Heilig-Geist-Stift konnten wie erwartet vor dem Jahreswechsel abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 259 Frauen und Männer geimpft.

Erstmals seit Tagen ist der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld wieder unter die 100er-Marke gesunken. Er liegt nun bei 97,0. Kreisweit gab es zuletzt 55 neue Fälle, sechs davon in Dülmen.

Sie waren mit die ersten Covid-19-Patienten in Dülmen: Ein Ehepaar schildert, wie die gefürchtete Krankheit sie im Frühjahr überraschte. „Das Virus hatte aus mir in neun Tagen aus einem fitten Menschen ein Häufchen Elend gemacht“, erinnert sich die Frau. Heute geht es ihr und ihrem Mann wieder deutlich besser. In der Silvesterausgabe der DZ blicken sie und ihre Familie auf die schwere Zeit zurück.

Schilder, die auf die Maskenpflicht in der Innenstadt aufmerksam machen, waren am Mittwoch plötzlich weg. Wer sie entfernt hat, ist unklar. Die Stadt hat für die Aktion kein Verständnis - und betont: Die Maskenpflicht gilt natürlich weiterhin.

Dülmen soll beim Klimaschutz besser werden, findet Bürgermeister Carsten Hövekamp - ebenso beim Thema Mobilität. Im großen DZ-Interview schildert er, wie er die ersten Wochen im Amt erlebt hat und wo er Arbeitsschwerpunkte setzt und sieht. Das gesamte Interview lesen Sie in der DZ-Silvesterausgabe.

Anders als zu Weihnachten wird der Wochenmarkt, der eigentlich am Freitag und damit an Neujahr stattfinden sollte, diesmal nicht vorverlegt auf heute. Er fällt aufgrund des zu geringen Angebotes seitens der Händlerschaft aus.

DZ-Sportredakteur Jürgen Primus erinnert sich an die EM 1996, also vor 25 Jahren in England und freut sich auf ein grandioses Sportjahr 2021, wenn es denn die Corona-Pandemie weltweit erlaubt.

Die DZ wünscht allen Lesern einen guten Start ins Jahr 2021! Aufgrund des Jahreswechsels erscheint die nächste „Lage am Morgen“ am 2. Januar.

Wetter:

Heute fällt bei dichten Wolken immer wieder etwas Regen, teils auch Schneeregen oder Schnee. Bei 3 bis 4 Grad weht mäßiger und leicht böiger Wind aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz