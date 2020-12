Für etwas Verwirrung bei einigen Innenstadt-Besuchern sorgte am Mittwoch das Verschwinden von Schildern, die auf die Maskenpflicht in der Dülmener Innenstadt aufmerksam machen. So waren diese etwa an der Marktstraße, wenn man aus Richtung Borkener Straße kommt, von Unbekannten entfernt worden.

„Die Maskenpflicht gilt weiter“, betonte Stadtsprecher André Siemes auf DZ-Anfrage hin. Möglichst schnell sollen die verschwundenen Schilder ersetzt werden, kündigte er an.

Für diejenigen, die für das Verschwinden verantwortlich sind, hat er überhaupt kein Verständnis. „Darüber kann man, gerade angesichts der aktuellen Covid-Todeszahlen, nur den Kopf schütteln.“

Sein Appell: In der Fußgängerzone immer eine Maske tragen, ganz unabhängig, ob Schilder hängen oder nicht. Die Maskenpflicht in der Innenstadt geht auf eine Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zurück.