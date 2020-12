Das sind die Zitate des Jahres 2020

„Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, da hab ich bei einem 75-Jährigen gedacht: Alter Opa, der stirbt bald. Aber ich will 100 werden!“ Jürgen Drews feierte im März einen runden Geburtstag und wurde 75 Jahre alt

„Plan B sind Regen- oder Sonnenschirme.“ Wegen Corona fand eine Firmfeier im Wildpark statt - und Alternativen für schlechtes Wetter gab es nicht, verriet Pastoralreferentin Christiane Zirpel

„Man glaubt, man muss Klausuren beaufsichtigen.“ Willi Wessels, Vorsitzender des Wirtschaftsförderungsausschusses, konnte sich mit der neuen, coronakonformen Sitzung in der Schulaula (an Einzeltischen, mit Abstand) zu Beginn nicht so ganz anfreunden

„Wählen Sie in der schönsten Wahlkabine: Ihrem Zuhause.“ Die Stadtverwaltung machte mit diesem Slogan vor der Kommunalwahl Werbung für die Briefwahl

„Alle Musiker sind froh, wieder vor richtigem Publikum spielen zu können - und nicht vor hupenden Autos.“ Sabine Pöhling vom Kulturteam verrät, warum die Sommerbühne im düb bei den Künstlern so gut ankam

„Jetzt habe ich krassen Puls. Mit etwa 70 Prozent hatte ich gerechnet, aber 81 Prozent?“ Dülmens neuer Bürgermeister Carsten Hövekamp, nachdem er das Ergebnis aus „seinem“ Ortsteil Merfeld mitbekam

„Wenn ich gefragt wurde, wer es wird, habe ich immer gesagt: ein Mann.“ Und mit dieser Vorhersage für die Bürgermeisterwahl lag Amtsinhaberin Lisa Stremlau dann auch absolut richtig

„Ich bin leidenschaftlicher Fan des SC Preußen Münster. Vielleicht ist meine Frustrationsgrenze deshalb so hoch.“ Suchttherapeutin Lioba Krüger-Rosenke verdeutlicht die Vorteile ihrer Fußball-Leidenschaft für ihr Berufsleben

„Momentan fahren wir noch das Prinzip 60 zu Null.“ Musiklehrer Berthold Rath beschreibt im November sein aktuelles Lüftungskonzept während einer Unterrichtsstunde - die zehn (!) Fenster des Raumes sind permanent geöffnet

„Nachdem Fahrzeuge bei mir vorfuhren, die aussahen wie Streifenwagen, weiß jetzt jeder in Rorup, dass sie mich endlich geschnappt haben.“ Ortwin Bickhove-Swiderski vom Bürgerkomitee über einen Besuch des Ordnungsamtes bei ihm zuhause

„Same procedure as every lockdown.“ Mit diesen Worten, angelehnt an den Silvester-Klassiker „Dinner for one“, informiert Zap! Trends seine Kunden über die Lockdown-Regeln

Mehr Zitate des Jahres lesen Sie in der DZ-Silvesterausgabe.