„Für viele unserer Bewohner war die Nachricht von den bevorstehenden Impfungen das schönste Weihnachtsgeschenk.“ Beate Kluge vom Heilig-Geist-Stift, wo die ersten Corona-Impfungen im Kreis Coesfeld stattfanden

„Ich war ja schon vor meiner Wahl ganz gut vernetzt. Aber meine Frau sagt auch: Wir können ja kaum noch unerkannt durch die Stadt gehen. Da ist die Maske manchmal ganz hilfreich.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp im DZ-Interview zum Jahreswechsel

„Vor einem Jahr hätte wohl niemand gedacht, dass etwas unsere so weit entwickelte Welt, in der alles immer schneller wächst und größer wird, so ausbremsen kann.“ Eine Dülmenerin, die mit ihrer Familie zu den allerersten Covid-19-Fällen im Frühjahr gehörte, über das Coronavirus

„Wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um rechtsradikale Impfgegner handelt. Ich bezweifle eher, dass die Täter überhaupt lesen konnten, was auf den Schildern stand.“ Ein Polizeisprecher auf die DZ-Frage nach dem Tatmotiv, Hakenkreuze auf Hinweisschilder zum Dülmener Impfzentrum zu sprühen

„Es ist sehr gut, dass das Land NRW ein Freiwilligenregister angelegt hat. Leider ist das aber nur für Angehörige der Gesundheitsberufe gedacht. Pflegebedürftige brauchen Begleitung auf dem Weg zum Impfzentrum. Diese Lücke wollen wir nun schließen.“ Jürgen Steinberg leitet einen Dülmener Pflegedienst und will sich bei der Impf-Kampagne einbringen

„So mancher wird auf dem Sofa gesessen haben und wehmütig an das Turnier gedacht haben.“ Andre Schürmann, Sprecher der Dülmener Fußballvereine, mit Blick auf die Stadtmeisterschaft, die am Zweiten Weihnachtstag wegen der Pandemie ausfallen musste