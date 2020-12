Erste Dosis für Bewohner und Mitarbeiter

Insgesamt wurden 259 Frauen und Männer geimpft, teilte Einrichtungsleiter Rainer Schmidt-Dierkes auf DZ-Nachfrage mit. Im Heilig-Geist-Stift leben 138 Seniorinnen und Senioren, rund 150 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Zwei Mediziner im Einsatz

Auftakt der Impfaktion war am Sonntagnachmittag (DZ berichtete). Der Dülmener Arzt Jürgen Kreutzer mit seinem medizinischen Team bereitete den erst am Morgen gelieferten Impfstoff auf und führte anschließend die Impfungen durch. Am Montag und Dienstag setzte Dr. Helena Spelmeyer die Impfungen in der Einrichtung fort. Alles sei ohne Komplikationen verlaufen, auch bei den Geimpften gebe es „keine Auffälligkeiten“ oder „keine größeren Reaktionen“, so der Einrichtungsleiter.