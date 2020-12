Sternsinger schwärmen nicht aus

Heilig Kreuz

So findet am 2. und 3. Januar eine digitale Präsentation der Sternsingergrüße in der Kreuzkirche statt. Die Sternsinger haben zuvor ihren Gesang auf Video aufgezeichnet und spenden ihren Segen in der geöffneten Kirche.

Am Samstag, 2. Januar, ab 10 Uhr und am Sonntag, 3. Januar, werden die Videos in einer Dauerschleife präsentiert. Dazu wird ein Opferstock in der Kirche aufgestellt, mit gesegneter Kreide und Segensaufkleber, Infotext mit Gruß und Angaben zum Spendenkonto.

Weitere Informationen über die Aktion „Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“ werden ausgelegt. Der Opferstock wird als Sternsingerspendenbox gestaltet.

„Wir hoffen, trotz allem, auf großzügige Spenden aus der Gemeinde, damit die wichtigen Sternsingerhilfsprojekte in der Coronazeit, weiterhin unterstützt werden können“, erklärt Pfarrer Peter Nienhaus.

Die Sternsingerspendenbox bleibt weitere Wochen in der Kreuzkirche stehen. So ist es für Heilig Kreuz auf Stadtebene, Visbeck und Rödder geplant. In Rödder wird in der St.-Michael-Kapelle am Sonntag, 3. Januar von 9 bis 12 Uhr eine Spendenbox aufgestellt, mit gesegneten Spendenaufklebern und Kreide, Info rund um die Aktion und Information zum Spenden. Hygienevorschriften gelten an beiden Standorten.

Das Vorbereitungsteam bittet Angehörige von Kranken, Nachbarn oder älteren Menschen, die Segensgrüße aus der Kirche gleich mitzunehmen und so für ihre Lieben nach Hause zu bringen.

St. Viktor

In allen Kirchen von St. Viktor werden ab Neujahr Segensaufkleber, Infotexte mit Angaben zur Aktion und zum Spendenkonto ausliegen. Dazu wird jeweils ein Opferstock eingerichtet und gestalterisch präsentiert.

Die Sternsingerteams bitten die Dülmener, mit einer Spende die so wichtigen Sternsingerhilfsprojekte besonders für Kinder in der Ukraine zu unterstützen. Über den gesamten Januar können Spenden für die Aktion eingeworfen werden. In manchen Dörfern werden Infos und Sternsingergrüße in den örtlichen Einkaufsläden mit ausgelegt.

Die Pfarrei St. Viktor bittet Angehörige von kranken und älteren Mitbürgern ab dem neuen Jahr, Segensaufkleber für diese aus den Kirchen mitzunehmen. Zusätzlich können sich in allen Gemeindeteilen ab dem 7. Januar, Personen im Pfarrbüro St. Viktor melden, die aufgrund eingeschränkter Mobilität den Segensaufkleber nach Hause bekommen wollen.

Sie werden gebeten, sich aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten der Büros nur unter der Tel. 02594/97995200 des Pfarrbüros zu melden. Sternsingerteams vor Ort werden im Anschluss dafür sorgen, dass die Segensaufkleber und Wünsche verteilt werden.

Zur Zeit wird noch eine virtuelle Präsentation der Sternsingergrüße und des Segenswunsches gestaltet, die über die sozialen Medien der Pfarrei ab dem 2. Januar abgerufen werden kann.

St. Pankratius und St. Georg

Auch in Buldern und Hiddingsel arbeitet das Sternsinger-Team an einer kontaktlosen Alternative. Pfarrer Ferdinand Hempelmann: „Wir werden natürlich niemanden losschicken. Aber wir planen eine Live-Übertragung am Samstag, 9. Januar, wo auch eine Sternsingergruppe aus einer Familie mitmacht.“ Außerdem wird ein Weg gesucht, den Segen auszusenden und Spenden für die Landwirtschaftsschule in Brasilien zu sammeln.