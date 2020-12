Acht neue Corona-Fälle im Kreis, zwei in Dülmen: Diese Zahlen meldet das Kreisgesundheitsamt für Montag, 0 bis 24 Uhr. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass über die Feiertage vergleichsweise wenig getestet wurde. Für Dülmen kommt dazu, dass eine Person, die zuletzt in der Statistik auftauchte, falsch positiv getestet wurde.

Aktuell gibt es in der Stadt 58 aktive Infektionen (Vortag: 71), die Anzahl der Gesundeten stieg auf 401 (plus 14). Insgesamt haben sich in Dülmen bislang 468 Personen infiziert. Der Inzidenzwert für den Kreis lag am Dienstag bei 104,3.