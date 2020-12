Endspurt bei der DZ-Fotoaktion zum Jahreswechsel: Heute noch können Neujahrs-Grüße als Foto per Email an die DZ-Redaktion geschickt werden. Möglichst viele Bilder werden dann in der ersten Ausgabe 2021 am kommenden Samstag, 2. Januar, veröffentlicht, alle in einer Online-Fotostrecke.

Die besten Freunde, Verwandte oder der Kegelclub, mit dem man sonst immer zum Jahreswechsel unterwegs ist - da zu Silvester dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen gelten, hat die Dülmener Zeitung diese Fotoaktion ins Leben gerufen.

Mitmachen kann jeder

Mitmachen kann dabei grundsätzlicher jeder, der einen lieben Verwandten oder Bekannten in Dülmen grüßen will. Wie das geht? Einfach ein schönes Grußfoto aufnehmen und dieses dann heute noch per Email an die DZ-Redaktion, Adresse redaktion@dzonline.de, senden.

Wichtig dabei: Bitte dazuschreiben, von wem das Bild ist sowie an wen die Neujahrs-Grüße gehen sollen (möglichst Vor- und Nachname). Gerne können auch weitere Informationen mitgeschickt werden. Soll das Bild nicht online, sondern ausschließlich in der Print-Ausgabe erscheinen, ist das kein Problem - einfach in der Email mit dazu schreiben.