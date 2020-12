Derzeit wird im Dülmener Impfzentrum alles daran gesetzt, die erste Welle der Covid-Impfungen gut zu bewältigen. Personal, Logistik, Impfdosen - an alles hat des Gesundheitsamt im Wiesmann-Gecko gedacht. Nur an eines nicht, glaubt man Jürgen Steinberg, der selbst einen privaten Pflegedienst in Dülmen leitet.

„Wir haben ein Schreiben vom Landesgesundheitsministerium bekommen. Es wird ein Register für freiwillige Helfer angelegt“, erklärt er. Soweit so gut. Allerdings können sich hier nur Helfer aus den Pflege- oder Gesundheitsberufen melden.

Fitness vorausgesetzt

„Was wir als Pflegedienst aber nicht leisten können: Die Pflegebedürftigen auf ihrem Weg zum Impfzentrum begleiten.“ Allein sein Dienst betreut rund 130 pflegebedürftige Menschen in Dülmen. Wer einen Impfling zuhause abholen möchte, ins Impfzentrum bringen, und ihn dort bis zur erfolgten Impfung begleiten möchte, braucht vor allem eins: „Er sollte natürlich körperlich fit sein.“

Ganz wichtig: Für den Tag, an dem die Begleitung erfolgt, können Impfling und Begleiter einen Corona-Schnelltest beim Pflegedienst Steinberg bekommen. Willkommen ist jeder Helfer, der sich etwas Zeit für die Pflegebedürftigen nehmen möchte.