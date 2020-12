Noch mindestens bis März muss der Circus Fantastico in Hausdülmen bleiben, denn bis dahin sind Großveranstaltungen verboten. „Wir hoffen sehr, dass es danach weitergeht“, so Joanna Kocka. „Wir haben Hygienekonzepte ausgearbeitet und freuen uns, dann endlich wieder auftreten zu dürfen.“

Das Ehepaar Kocka zieht ein Resümee für 2020. „Viele Bürger Dülmens - und auch Halterns - haben uns immer wieder mit Spenden unterstützt“, freut sich Joanna Kocka.

Großer Dank an alle

Die Bürger kamen regelmäßig am Sportplatz in Hausdülmen vorbei und halfen mit Bargeld, Lebensmittel- und Futterspenden. Zusätzlich gab es private Auftritte bei Kindergeburtstagen und in Seniorenheimen. Bürgermeisterkandidat Florian Kübber (Die Grünen) organisierte Auftritte bei seinen Wahlveranstaltungen. Und auch die Ortsgemeinschaft Buldern setzte sich in der Vergangenheit für die drei Familien, die dem Zirkus angehören, ein.

„Besonders bedanken möchten wir uns bei Ralf Kernbach und der evangelischen Kirchengemeinde“, betonen Joanna und Anthony Kocka. Die Gemeinde verschenkt noch immer regelmäßig Lebensmittelgutscheine an die Zirkusleute. „Und auch eine Spende in Höhe von 500 Euro in bar haben wir bekommen“, freut sich das Paar.