Das müssen Sie wissen:

Lange wurde auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus gewartet. Aber die Impfung selbst geht dann ganz schnell: Es kurzer Pieks und Teil eins der Impfung ist schon vorüber.

24 Fragen, 24 Antworten: Die Bürgerschützen Dülmen und die DZ hatten gemeinsam zu einem großen Adventsrätsel rund um Dülmen eingeladen. Alle Fragen und Antworten finden sich in der Montagsausgabe der DZ.

Beeindruckend war der Autogottesdienst an Heiligabend in Hiddingsel - wegen der großen Gemeinschaft der Christen, aber auch wegen eines eindrucksvollen Sonnenuntergangs, der die Szene in ein besonderes Licht tauchte.

Die Hallen-Stadtmeisterschaften am zweiten Weihnachtstag fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Was das Turnier so besonders macht, darüber hat sich die DZ-Sportredaktion mit Spielern, Trainern und weiteren Beteiligten unterhalten.

Wetter:

Überwiegend stark bewölkt mit einzelnen Schauern, manchmal mit Schnee oder Graupel gemischt. Nachmittags 4 bis 6 Grad. Mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der Halterner Straße und der L 580.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz