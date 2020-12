Gemeinschaft mit Distanz

Zu Weihnachten gab es zwei Autogottesdienste in Hiddingsel. Am Heiligabend sowie am ersten Feiertag war der Ascheplatz in Hiddingsel jeweils gut gefüllt. „Wir haben noch auf eine Reihe erweitert“, so Fritz Sauer, Vorsitzender des Sportvereins, „um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, an diesem besonderen Gottesdienst teilzunehmen.“

Gute Organisation

Daniel und Patrick Riegel sowie Jonas Frings hatten für die gute Übertragung einiges an Technik aufgebaut. So konnte alles über eine angegebene Frequenz über das Autoradio empfangen werden. Die Organisation der auf- und abfahrenden Autos übernahmen Mitglieder des Sportvereins und der Messdienerleiterrunde. Es klappte alles hervorragend. Für den Notfall stand Dirk Hoffmann vom DRK bereit. Er musste nicht tätig werden.

Naturschauspiel am Himmel

Der Glanz der untergehenden Sonne tauchte den ökuminschen Gottesdienst in ein besonderes Licht und verstärkte die Atmosphäre.