Zwölf neue Corona-Fälle in Dülmen, 59 im ganzen Kreis, dazu ein weiterer Todesfall: Diese Zahlen, die sich auf Dienstag (0 bis 24 Uhr) beziehen, hat der Kreis Coesfeld jetzt veröffentlicht. Die Anzahl der aktiven Fälle in Dülmen erhöhte sich um vier auf jetzt 66, während acht weitere Infizierte als genesen gelten.

An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist eine weitere Person aus Coesfeld. Der Inzidenzwert für den Kreis stieg am Mittwoch leicht an, er lag bei 134,2 (Vortag: 133,3).

Impfungen starten am Sonntag

Am Sonntag nach Weihnachten sollen im Kreis Coesfeld die Impfungen gegen Corona beginnen: Zunächst werden Bewohner des Heilig-Geist-Stiftes sowie Mitarbeiter geimpft. Dazu sind mobile Teams unterwegs. Wann das Impfzentrum im Wiesmann-Gecko in Betrieb geht, steht bislang noch nicht fest.