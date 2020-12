Was ich zu Weihnachten in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein Pieks, der Hoffnung macht: Am Sonntag starten in Dülmen die Corona-Impfungen, und zwar im Heilig-Geist-Stift. Hier werden Bewohner und Mitarbeiter geimpft.

Stark nachgefragt waren am Mittwoch die Corona-Schnelltest, die in der Tiber-Apotheke angeboten wurden. Auch am heutigen Heiligabend wird dort getestet - allerdings nur nach Termin.

Wer noch Frisches einkaufen will: Der Wochenmarkt ist auf heute vorverlegt worden. Er findet von 8.30 bis 12.30 Uhr auf dem Königsplatz statt. Nicht vergessen: Es gilt eine Maskenpflicht.

Zwölf neue Corona-Fälle meldete der Kreis zuletzt für Dülmen. Damit stieg die Anzahl der aktiven Infektionen hier auf jetzt 66 an. Kreisweit gab es 59 neue Fälle, außerdem ist eine weitere Person in Coesfeld verstorben.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Arbeiten am Kreuzweg sind beendet, die Straße ist jetzt wieder in beide Richtungen frei. Allerdings soll an der Fahrbahn im nächsten Jahr noch nachgebessert werden.

Karl Fiete ist im Sommer zur Welt gekommen - in eine Welt mit Abstandsregeln und Maskenpflicht. Wie die Pandemie die Geburtsvorbereitung veränderte und den Familienalltag beeinflusst, erzählen seine Eltern Diana und Dominik Brocks in der Weihnachtsausgabe der DZ.

Der Notdienst der Stadtwerke Dülmen ist an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar. So sind die Feiertage für die „Notdienstler“ Tage wie jeder andere auch. Im Gespräch mit der DZ erinnern Walter Schneider und Benjamin Temming an besondere Einsätze, in denen Weihnachten zur Nebensache wurde.

An Weihnachten sind die Kontaktbeschränkungen leicht gelockert, sodass sich zumindest die Kernfamilie treffen kann. Anders an Silvester und Neujahr. Deshalb startet die DZ eine Fotoaktion, bei der jeder Neujahrs-Grüße an seine Liebsten über die Zeitung verschicken kann. Mehr dazu in der Ausgabe von Heiligabend sowie ab morgen Nachmittag auf der DZ-Homepage.

Susanne Freckmann (47) kommt vom Tanzen, spielte Fußball, ist im Indiaca aktiv und wendet sich Triathlon zu. Die studierte Apothekerin ist sportlich genau so vielseitig wie erfolgreich. Die Hausdülmenerin wird nun Triathletin, berichtet sie in der Feiertagsausgabe der Dülmener Zeitung.

Die DZ wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage!

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

2002 1 Edelsteinkette Tee und Steine

0842 1 Einrahmung Buchbinderei Frerichmann

0735 1 Grohe Handbrause Fa. Elting KG

4780 1 Gutschein Bittersüß Confiserie

1337 1 Gutschein Dr. Graute‘s Adler-Apotheke

4663 1 Gutschein Mezzomar

1418 1 Gutschein Optik Kockmann

2634 1 Gutschein Schröers Privatrösterei

2602 1 Hochbeet Holzscheune GmbH

2529 1 iPhone SE 128 GB

1693 1 Lammfell grau

1453 2 Karten Wildpferdefang Herzog v. Croy‘sche Verw.

2024 2 Übernachtungen Hotel Rimberg 2 Pers./HP

Wetter:

Heute gibt es zuerst dichte Wolken und Regen, teils auch Schneeregen. Später wird es allmählich trocken bei nur noch 3 bis 5 Grad. Mäßiger bis stark böiger Nordwestwind.

Verkehr:

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz