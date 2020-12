Kleines Gotteshaus mit großer Geschichte

Traditionell in der Weihnachtsausgabe stellt die DZ eine der Dülmener Kirchen oder Kapellen vor. Gemeinsam mit ortskundigen Führern erkundet sie dann das jeweilige Gotteshaus, berichtet über die versteckten Schätze, die kleinen Besonderheiten und Begebenheiten rund um die Kirche.

Diesmal ging es in die Kreuzkapelle an der Lüdinghauser Straße. Und es ist in der Tat eine wechselvolle Geschichte, auf die das älteste Kirchengebäude Dülmens zurückblicken kann.

Kapelle ist Dülmens ältestes Kirchengebäude

1696, diese Jahreszahl findet sich leicht verwittert im Deckstein über dem Nebeneingang, zeigt Peter Nienhaus. Ein Schild zeigt zudem an: Während der Corona-Pandemie fällt der wöchentliche Gottesdienst, immer dienstagabends um 18.30 Uhr, aus. „Sie ist einfach zu klein“, sagt der Pfarrer.

Ironischerweise war die Kapelle beim Bau vor mehr als 300 Jahren wiederum zu groß - zumindest für das vorhandene Material.

Standort war mit Bedacht gewählt

Ende des 17. Jahrhunderts war es der damalige Dechant Wellinghoff, der den Neubau vorantrieb. Und zwar auf einer Anhöhe vor den Stadttoren, dem Kalvarien- oder Seykenberg, später meist Kapellenberg genannt. Der Ort war mit Bedacht gewählt. Aus zwei Gründen - die beide viel über Leben und Glauben in der mittelalterlichen Stadt verraten.

Grund Nummer eins: Bereits seit dem 11. und 12. Jahrhundert nahm im christlichen Abendland im Zuge der Kreuzzüge die Verehrung der Leidensstätten Jesu stetig zu. Doch nur wenige konnten selbst ins Heilige Land pilgern.

Also schuf man Ersatz und errichtet sogenannte Kalvarienberge: natürliche oder künstliche Anhöhen mit drei Kreuzen, der Nachbildung des Grabes Jesu sowie manchmal weiteren Stationen des Kreuzweges. Wahrscheinlich im 15. Jahrhundert wurde ein solcher Kalvarienberg in Dülmen angelegt.

Grund Nummer zwei: Im 14. und 15. Jahrhundert breitete sich die Lepra in Europa immer weiter aus. Um Infizierte und Gesunde zu trennen, wurden sogenannte Siechen- oder Leprosenhäuser gebaut. Hier wohnten die erkrankten Stadtbewohner.

Im Jahr 1414 wurde ein solches Haus erstmals für Dülmen erwähnt. Sein Standort: am Fuße des Kalvarienberges. Damit die Erkrankten beim Messbesuch nicht die Gesunden ansteckten, errichtete man für sie zudem eine eigene „Siechenkapelle“. Zuerst aus Holz, ab 1438 dank eines Spenders aus Stein.

Beim Bau ging das Material aus

Aber zurück zu Dechant Wellinghoff und seinem Kapellenbau. Zuvor war im 30-jährigen Krieg wohl das Oratorium auf dem Kalvarienberg zerstört worden. Das Problem: Mitten im Bau ging das Material aus.

Kurzerhand schlug Wellinghoff dem Bischof von Münster pragmatisch vor, die baufällige Siechenkapelle abzureißen und deren Steine für den Neubau zu verwenden - was dann auch geschah.

