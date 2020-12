Den Jahreswechsel mit Freunden und Familie feiern - im Corona-Jahr 2020 nicht möglich. Über die Weihnachtsfeiertage sind zumindest in NRW die Kontaktbeschränkungen leicht gelockert, ab dem 26. Dezember gelten aber wieder die strengen Regeln. In großer Runde um Mitternacht an Silvester anstoßen - das muss diesmal wegen der Pandemie ausfallen.

Um seinen Liebsten trotzdem Neujahrsgrüße zu schicken, startet die DZ eine besondere Aktion: Gruß-Fotos können ab sofort und bis zum 30. Dezember per Email an die Redaktion geschickt werden. Möglichst viele Bilder werden dann in der ersten Ausgabe 2021 am 2. Januar veröffentlicht, und alle dazu in einer Online-Fotostrecke.

So kann jeder mitmachen

Mitmachen kann jeder, der einen lieben Verwandten oder Bekannten in Dülmen grüßen will - vom besten Freund bis zum Kegelclub, mit dem man sonst Silvester feiert. Einfach ein schönes Grußfoto machen und dieses an redaktion@dzonline.de senden.

Wichtig dabei: Bitte dazuschreiben, von wem das Bild ist sowie an wen die Grüße gehen (Vor- und Nachname). Gerne können auch weitere Infos mitgeschickt werden. Soll das Bild nicht online erscheinen, einfach dabei schreiben.