Offene Kirchen und Online-Gottesdienste

Mit Ausnahme von der Pfarrei St. Viktor haben alle Gemeinden in Dülmen ihre Präsenzgottesdienste über die Weihnachtsfeiertage abgesagt. Lediglich die Autogottesdienste auf dem Sportplatz Hiddingsel finden noch statt. Der für Heiligabend ist ausgebucht, für 10.30 Uhr am Ersten Weihnachtstag sind keine Anmeldungen nötig.

Diese Kirchen sind heute geöffnet

Alle Gemeinden, katholische wie evangelische, öffnen heute ihre Kirchen für Besucher. Hier ist die Übersicht:

In der Pfarrei St. Viktor sind alle Kirchen in der Stadt und den Ortsteilen ab 13 Uhr für Besuche an der Krippe geöffnet. Gedruckte Impulse zum Mitnehmen liegen aus. Das Friedenslicht von Betlehem kann mitgenommen werden. Diese Möglichkeit besteht während aller Weihnachtstage und darüber hinaus täglich zu den hellen Tagesstunden, außerhalb der Gottesdienstzeiten.

Um Heiligabend die Gottesdienste vorbereiten zu können werden, die jeweiligen Kirchen circa 45 Minuten vor Beginn geschlossen und öffnen eine halbe Stunde vor Messbeginn.

Die Heilig-Kreuz-Kirche ist heute von 8 bis 22 Uhr geöffnet, am Ersten und Zweiten Weihnachtstag von 8 bis 19.30 Uhr. Impulse, Gebete und Vorschläge für Hausgottesdienste in der Familie liegen aus und stehen auch online . Das Seelsorge-Team ist zu unterschiedlichen Zeiten in der Offenen Kirche präsent. Es wird darum gebeten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Die Kapelle St. Michael Rödder ist heute von 8 bis 19.30 Uhr ebenso am 25. und 26. Dezember.

Die Kirchen St. Pankratius Buldern und St. Georg Hiddingsel sind heute von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet. In beiden Ortsteilen werden gegen 18 Uhr, zum Ende des Online-Gottesdienstes, die Glocken läuten. Jeder ist dann aufgerufen, ein Licht herauszustellen, vor die Haustür zu gehen und dort ein Lied anzustimmen.

Die evangelische Christuskirche ist vom 25. bis 27. Dezember jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Das sind die Online-Angebote

Darüber hinaus gibt es verschiedene Online-Angebote an Heiligabend. So wird ab 17.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst live aus der St.-Pankratius-Kirche übertragen, den entsprechenden Link finden Sie hier .

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt ab 14 Uhr zu einem digitalen Gottesdienst aus der Christuskirche ein.

Bei der Evangelischen Freikirche startet um 17 Uhr die Ausstrahlung eines Youtube-Gottesdienstes, unter anderem mit Aufführung einer Schauspielgruppe. Zum Link gelangt man über die Homepage .