Der Probelauf im Impfzentrum in Dülmen hat gezeigt: Alles ist gut vorbereitet für den Ernstfall. Wann der eintritt, das heißt, wann die ersten Impfwilligen hier gegen Corona geimpft werden können, das steht noch nicht fest. Denn zunächst sind die mobilen Teams in den Altenheimen im Einsatz.

Besonders apart und vermutlich einzigartig im Impfzentrum in Dülmen ist die Gegenwart der rassigen Autschönheiten. Denn der Betrieb in der Automanufaktur im gleichen Gebäude geht während des Impfens weiter, und die PS-starken Ausstellungsstücke in der oberen Etage bleiben an ihrem Platz.