17 neue Corona-Fälle meldet der Kreis am Dienstag. Diese Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 0 bis 24 Uhr am Montag (seit dem Wochenende hat die Kreisverwaltung den Zeitraum, auf den sich die täglichen Zahlen beziehen, umgestellt).

Für Dülmen wurden vier weitere Infektionen bekannt. Neun Personen gelten wieder als genesen, weshalb sich die Anzahl der aktiven Fälle um fünf auf nun 62 reduziert hat. Der Inzidenzwert für den Kreis betrug am Dienstag 133,3 (Montag: 107,0).

Daneben ist das Impfzentrum in der Automanufaktur Wiesmann in Dülmen startklar. Der Kreis unternahm am Dienstag einen Probelauf in Zusammenarbeit mit Ärzten und Helfern. Mit etwa 30 Statisten spielten sie Impfsituationen durch. Von der Anfahrt über die Anmeldung, den Wartebereich bis zu Aufklärungsgesprächen. „Bis auf einige Kleinigkeiten ist alles sehr gut verlaufen“, zog Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr eine positive Bilanz.