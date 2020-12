Er habe das Testset mit der höchsten Zertifikatsstufe am Lager. Wer sich testen lassen möchte, muss zuvor einen Termin in der Apotheke vereinbaren. Ein Abstrich-Spatel wird dem Kunden erst in Rachen und dann in die Nase eingeführt, die Auswertung dauert 15 Minuten. „Die Tests müssen von einem Pharmazeuten durchgeführt werden, Tests zum Selbstgebrauch sind nicht zulässig“, erklärt Graute.

AHA-Regeln bleiben wichtig

Wer positiv dabei getestet wird, dessen Daten werden von der Apotheke sofort ans Gesundheitsamt gemeldet. „Und dann muss der Patient sich auch direkt in ärztliche Untersuchung und anschließend in Quarantäne begeben“, ergänzt Graute.

Sollte der Test hingegen negativ ausfallen, werden die gespeicherten Kundendaten sofort vernichtet.

Und Graute macht deutlich: „Auch dieser Test gibt keine 100-prozentige Sicherheit. Es bleibt daher auf jeden Fall sehr wichtig, dass auch negativ getestete Personen die AHA-Regeln weiterhin diszipliniert einhalten.“

35 Euro pro Test

Die Test-Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen, in der Tiber-Apotheke werden 35 Euro berechnet. Die Herstellerempfehlung für den Test liege zwar bei 49 Euro. „Aber wir wollten vor Weihnachten dieses Angebot machen.“ Ob auch in allen anderen Dülmener Apotheken auf Wunsch Antigentests durchgeführt werden können? Das vermag Graute nicht zu sagen. Ein Anruf in der Apotheke genügt.