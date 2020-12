Gottesdienste an Feiertagen abgesagt

Keine Gottesdienste an Weihnachten: Sowohl die katholische Gemeinde Heilig Kreuz als auch die Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel haben bis zum 10. Januar alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Ausnahmen sind Online- und Autogottesdienste. In der vergangenen Woche hatte bereits die Evangelische Kirchengemeinde alles mit Ausnahme der Online-Angebote abgesagt.

„Die Infektionszahlen sind hoch. Und wir können ein Ansteckungsrisiko trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht gänzlich ausschließen“, begründet Pastoralreferentin Lisa Scheffer aus Heilig Kreuz die Entscheidung, die Pfarreirat und Seelsorgeteam in einer Sondersitzung getroffen hatten. Auch die Hirtengänge, Open-Air-Gottesdienste und das Angebot, die Kreuzkapelle zu buchen, fallen aus.

"Kontaktreduzierung ist gerechtfertigt"

„Uns ist sehr bewusst, dass das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Gottesdienst gerade an Weihnachten groß ist“, erläutert Pfarrer Peter Nienhaus. „Wir halten aber das allgemein geltende Gebot der Kontaktreduzierung für absolut gerechtfertigt, sodass wir selbst nicht zu eine Vermehrung der Kontakte und damit des Ansteckungsrisikos beitragen möchten.“

Was die Gemeinde betont: Sowohl an Heiligabend als auch an den Weihnachtsfeiertagen sind sowohl die Kreuzkirche als auch St. Michael Rödder für Besuche geöffnet. Impulse, Gebete und Vorschläge für Hausgottesdienste in der Familie sind dort ausgelegt und auch online abzurufen. Wer an Weihnachten die Kommunion zuhause mit seiner Familie empfangen möchte, kann sich bis zum heutigen Mittwoch, 23. Dezember, 18 Uhr, unter Tel. 02594/1599 melden. Die Hauskommunion wird an Heiligabend zwischen 11 und 12 Uhr gebracht.

Autogottesdienst findet statt

Auch die Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel hat sich zur Absage aller Gottesdienste bis zum 10. Januar entschlossen. Einzige Ausnahme: Der Autogottesdienst an Heiligabend in Hiddingsel (der ausgebucht ist) und der ökumenische Online-Gottesdienst, der ab 17.30 Uhr am 24. Dezember aus St. Pankratius übertragen wird. „Wir werden auch einen weiteren Autogottesdienst anbieten“, erläutert Pfarrer Ferdinand Hempelmann. Und zwar am Ersten Weihnachtstag um 10.30 Uhr auf dem Sportplatz Hiddingsel. Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig, Platz ist für 120 Autos.

„Es ist richtig, einen Beitrag zu leisten, das Infektionsrisiko zu minimieren, und sich mit allen anderen, die sich zurücknehmen, solidarisch zu zeigen“, begründet Hempelmann die Entscheidung. Gleichzeitig sei die Absage auch „sehr traurig“: Gottesdienste seien eben keine Freizeitangebote, sondern für Christen eine „Quelle des Lebens“. Auch Hempelmann ermuntert dazu, zuhause Gottesdienste zu feiern. Material dazu finde sich auf den Internetseiten der Seelsorgeeinheit.

Die Gemeinde St. Viktor hält weiterhin an Messfeiern an Heiligabend und zu Weihnachten fest.

Eine Übersicht, wann genau welche Kirche an Heiligabend und den Weihnachtstagen geöffnet ist, veröffentlicht die DZ in ihrer Ausgabe vom 24. Dezember.