Das Haus von Ehepaar Aplienz in Merfeld ist derzeit kaum zu übersehen: In der Dechant-Wieling-Straße tauchen etwa 19.680 LEDs in 26 Lichterketten und 26 Figuren den Garten und Vorgarten in ein Meer aus funkelnden Lichtern.

Das Besondere: Das Prinzip ist im Wesentlichen eine Figurenstruktur aus dekorierten Girlanden. „Dabei gibt es keine farbigen Lichter, nur warmweiß beziehungsweise kaltweiß und eigentlich auch keine blinkenden LEDs oder Lichtwechsel“, betont Norbert Aplienz.

Jedes Jahr mehr Licht

Etwa zwei Euro pro Tag kostet der leuchtende Garten. Dafür sind circa zehn Zeitschaltuhren im Einsatz, an knapp 20 Verteilerdosen und 100 Metern Verlängerungskabel.

Da die Anschaffungskosten von Lichterketten und Lichtfiguren immer erschwinglicher wurde, sei eben mittlerweile ein regelrechter Lichterpark entstanden. „Der war natürlich nicht auf einem Schlag da, sondern erweiterte sich von Jahr zu Jahr.“ Und das werde wohl auch so weitergehen.

