Die Unterstützung war überwältigend: Die stolze Summe von 900 Euro ist in Buldern bei einer Aktion des Ausschusses „Partnerschaft Grenzenlos“ der Pfarrgemeinde zusammen gekommen. Unter dem Motto „Bringe ein Licht“ hatte dieser in der Pfarrkirche St. Pankratius Kerzen angeboten.

Gestaltet wurden diese von Mitgliedern des Ausschusses, deren Familien und von einigen jungen Erwachsenen aus der Gemeinde, die vor zwei Jahren zu Besuch in Brasilien waren. „Ein ganz besonderer Dank gilt dabei Irmgard Holtkamp aus Hiddingsel, die uns mit ihrem kreativen Können so sehr unterstützt hat“, erläutert Ausschussmitglied Antonius Eilers.

Der Erlös in Höhe von 900 Euro komme den Projektschulen in den Partnergemeinden in Vitorino Freire (Brasilen) und Ouahigouya (Burkina Faso) zugute. „Auf diesem Weg möchten wir, auch im Namen unserer Freude aus Vitorino Freire und Ouahigouya, unseren Dank für die überwältigende Unterstützung aussprechen“, heißt es in einer Mitteilung abschließend.