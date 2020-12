Tatort: Dernekamp. Hier sind zuletzt 15 Bienenvölker erfroren. Der Grund: Jemand hat sich an ihren Beuten, also den künstlichen Bienenstöcken, zu schaffen gemacht. Kürzlich entdeckte Hobbyimker Siegfried Schneider, was geschehen war. Nachdem der Rentner den kleinen Schock verdaut hat, bleibt nun der Ärger über die sinnlose Zerstörung seiner Bienenvölker. „Ich überlege, Anzeige zu erstatten“, erklärt er. „Denn von alleine ist das hier nicht passiert.“

Kältetod durch Zerstörungswut

Die Deckel hatte er zum Schutz extra mit Steinen beschwert. „Die liegen jetzt hier im angrenzenden Teich. Genau so wie die Flugbretter.“ Diese sind normalerweise vor die Eingänge der Beuten montiert und halten Kälte ab. Außerdem helfen sie ankommenden Bienen, die vielleicht unterkühlt sind, es in den künstlichen Bienenstock zu schaffen. Jetzt fliegt keine Biene mehr in die Beuten auf dem Gelände des Reisedienstes Lücke.

Öffnet man die Deckel oder beschädigt die viereckigen Kisten, erfrieren die nützlichen Insekten. Für Schneider sei es das erste Mal, dass seine Beuten beschädigt wurden. Allerdings sei es nicht das erste Mal, dass Sachbeschädigung auf dem Gelände von Lücke passierte.