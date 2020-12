Über das Wochenende gab es im Kreis Coesfeld insgesamt 112 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall: Eine betagte Person aus Coesfeld ist an Covid-19 verstorben.

Die meisten Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt für Dülmen, nämlich 23 neue Fälle. Damit haben sich in der Stadt seit Beginn der Pandemie 432 Personen infiziert. Die Zahl der aktiven Fälle stieg von 44 am Freitag auf nun 67. Nicht verändert hat sich die Anzahl der Genesenen, sie liegt für Dülmen weiterhin bei 358.

Kreisweit sind aktuell 404 Personen infiziert. 2736 positive Covid-19-Befunde hat das Kreisgesundheitsamt bisher dokumentiert. In den Krankenhäusern werden zurzeit 34 Menschen aus dem Kreis stationäre behandelt. Der Inzidenzwert betrug am Montag für den Kreis 107,0 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner in sieben Tagen (Freitag: 101,1).