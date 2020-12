Der eine Fall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag am Hüttenweg, und zwar in der Zeit zwischen 16.15 und 16.30 Uhr. Hier wurde einer 72 Jahre alten Dülmenerin die Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche gestohlen. Den Verlust bemerkte sie erst, als sie an der Lidl-Kasse bezahlen wollte. Zuvor hatte die Frau noch im Drogeriemarkt am Hüttenweg eingekauft und dort im Anschluss die Geldbörse zurück in ihre Handtasche gesteckt.

Bargeld-Beute war beide Mal eher gering

Auch einen Tag später, am Samstag gegen 12.30 Uhr, bemerkte eine 66-jährige Dülmenerin den eigentlichen Diebstahl ihrer Geldbörse im Real-Markt nicht sofort. Zuvor hatte sie Briefmarken gekauft, und nur wenige Minuten später stellte sie den Diebstahl des Portemonnaies aus ihrer Handtasche fest, so die Polizei.

Der Wert des geklauten Bargelds sei in beiden Fällen eher gering gewesen. Allerdings waren jeweils auch wichtige Dokumente wie Personalausweis oder Führerschein in den Geldbörsen, die nun ersetzt werden müssen. Hinweise auf die Taschendiebe nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.