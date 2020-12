Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Am letzten Adventssamstag vor Heiligabend war es in der Dülmener Innenstadt besinnlich still. Dabei haben mehr Geschäfte geöffnet, als man denkt: Es gibt Babyzubehör, Parfum und Spielwaren und natürlich Lebensmittel und Blumen zu kaufen. Weihnachtsbäume sind auch zu haben. Doch das Virus hemmt die Shoppinglust.

Der Kneipp-Verein hat seinen neuen Garten baulich vorangebracht. Das Wassertretbecken ist bereits fertig. Jetzt träumen die Verantwortlichen von einem Kneipp-Fahrrad-Rundweg.

Weihnachtsmänner, Tannenbäume, Lichterketten und fröhliche Weihnachtsmusik: Ein festlich geschmückter Trecker-Konvoi tuckerte am Sonntag durch Dülmen und Umgebung. Gestartet waren die rund 80 Landwirte in Merfeld. Sie wollten vielen Menschen vor allem in den Alteneinrichtungen und im Krankenhaus damit im Corona-Lockdown eine Freude machen – und das gelang. Vielleicht besser als geplant. Denn Hunderte Menschen säumten die Straßen und jubelten dem Konvoi zu. Mal mit, mal ohne Maske, dicht an dicht gedrängt.

Die TSG Dülmen arbeitet weiter an der personellen Aufstellung für die kommende Saison. Nachdem bereits mit Trainer Manfred Wölpper verlängert wurde (DZ berichtete), haben sich die Blau-Gelben jetzt mit Dirk Dobersek verstärkt. Er wird die Position des Sportlichen Leiters beim aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga 14 einnehmen.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

4007 1 DIGITALER Gutschein Holthöwer GmbH

3522 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

4211 1 Einkaufsgutschein ZAP!

4200 1 Glas Vase/Windlicht RM

1814 1 Gutschein Bistro täglich

2094 1 Gutschein Blumen Bergmann

1154 1 Gutschein Eis-Café San Marco

1448 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

1849 1 Gutschein Pizzeria bei Mem

2894 1 Nistkasten + 1 Insektenhotel

0326 1 Ploddentorte Bäckerei Mensing

0981 1 Teelichthalter Philippi schwarz

3528 2 Karten Wildpferdefang Herzog v. Croy‘sche Verw.

Wetter:

Anfangs vereinzelt Sonnenschein, ab Mittag dichte Wolken. Ab Nachmittag Regen bis in den Abend. Höchstwerte von 7 bis 9 Grad. Südlicher Wind mit stürmischen Böen.

Verkehr:

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz