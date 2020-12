Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie heute wissen:

Begonnen haben die Arbeiten zum Ausbau der Kita St. Agatha. Zum neuen Kita-Jahr sollen die zweieinhalb Gruppen, die jetzt noch in Bürger- und Gemeindehaus betreut werden, in die Kita einziehen können, die dann Platz für sechs Gruppen bietet.

Freie Fahrt für Autofahrer - und das gleich doppelt: Auf der B 474 sind am Freitag zwei neue Brücken freigegeben worden. Einmal die übe die Bahnlinie Münster-Essen, und einmal die in Welte, die künftig über die B 67 führen wird. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Acht neue Corona-Infektionen gab es am Freitag in Dülmen, kreisweit waren es 32. Der Inzidenzwert bleibt dreistellig und beträgt nun 101,1.

Die archäologischen Arbeiten auf dem Marktplatz gehen ihrem Ende entgegen. Nach Weihnachten wird vermutlich damit angefangen, die Gruben zuzuschütten, damit im neuen Jahr der Umbau starten kann.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die ausrangierten Weihnachtsbäume im Januar diesmal nicht von Sportvereinen und Pfadfindern, sondern von der Firma Remondis eingesammelt. Die genauen Termine stehen bereits fest.

Klarheit haben die Wido-Kicker, was die Trainerpositionen in der kommenden Spielzeit angeht. Trainer Lars Müller wird auch weiterhin seine jungen Wilden anleiten. Lars Müller geht damit in sein sechstes Jahr in Hiddingsel.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

1736 1 Cabrio-Wochenende AHAG Dülmen

3885 1 Einkaufsgutschein Fa. Ahlert

2189 1 Etagere Aluminium RM**

1359 1 Gutschein Bäckerei Böckmann

1752 1 Gutschein Bockholt Uhren & Schmuck

4430 1 Gutschein Dr. Graute‘s Wildpferde-Apotheke

3490 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

1618 1 Gutschein Praxis Scholtz

2486 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG*

2836 1 Gutschein Silberblick

1049 1 Messer „Spartan“ Jagd & Outdoor Hölscher

1396 1 VIKTOR-Gutschein G&P Küchenstudio

4607 1 Wertgutschein Merfelder Hof

Wetter:

Heute zuerst leicht bewölkt mit viel Sonnenschein, später breiten sich dichte Wolken aus, bis zum Abend bleibt es trocken bei bis zu 13 Grad. Mäßiger Südwind mit Böen.

Verkehr:

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz