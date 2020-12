Abrissarbeiten haben begonnen

So haben in dieser Woche die Abrissarbeiten am Kindergarten in katholischer Trägerschaft begonnen, um Platz zu schaffen für den neuen Anbau. Ein Gruppen- und Gruppennebenraum sind Opfer des Abrissbaggers geworden. Auf der Fläche neben dem alten Kita-Eingang liegt Bauschutt, türmen sich alte Fensterrahmen. Bis Ende des Jahres sei die Fläche freigeräumt, ist Verbundleiter Matthias Menkhaus zuversichtlich. Donnerstagnachmittag machte er sich ein Bild von der Situation vor Ort.

Ausweichlösung für zweieinhalb Gruppen

Mit großen Schritten soll es dann im nächsten Jahr weitergehen. Wenn alles gut läuft, ist der Anbau im August zum neuen Kita-Jahr für drei weitere Kita-Gruppen fertig. „Falls nicht, müssten eineinhalb Gruppen weiterhin im Gemeindehaus und eine Gruppe im Bürgerhaus betreut werden“, sagt Menkhaus. Das heißt, dass die derzeitige Ausweichlösung noch für einige Zeit Bestand haben könnte.

Zweistöckiger Anbau

Der neue Anbau ist zweistöckig, hat unter anderem einen Bewegungs- und Frühstücksraum. „Alles wird heller und größer“, verspricht Menkhaus.

Zuschuss vom Land

Planungen und Bauaufsicht für die Erweiterung obliegen der katholischen Kirche. Die Kosten für die Erweiterung trägt die Stadt. 2021 fällt, so die Auskunft der städtischen Pressestelle, ein Investitionskostenzuschuss an den Träger von 1,45 Millionen Euro an. Gleichzeitig werde mit einer Investitionskostenförderung des Landes von 1,3 Millionen Euro für diese Maßnahme gerechnet.